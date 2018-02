13.02.2018 Top hotel

Die Hotelverbände in Europa führen aktuell unter der Federführung ihres europäischen Dachverbandes HOTREC zum bereits dritten Mal gemeinsam eine Umfrage zum Status Quo der Hoteldistribution in Europa durch. Alle Hoteliers sind aufgerufen, sich an der Befragung zu beteiligen.

Ziel der Befragung ist es, die Entwicklung der wichtigsten Distributionskanäle aufzuzeigen, Marktanteile zu ermitteln und sie in einem europaweiten Gesamtkontext zu analysieren. Die im Rahmen dieser Umfrage gesammelten Daten sollen den Hotelverbänden auf nationaler und europäischer Ebene helfen, für deutsche und europäische Hoteliers mehr Fairness, Unabhängigkeit und Handlungsspielraum im Distributionsbereich zu gewinnen.

Aus diesem Grund führt das Institut für Tourismus der Fachhochschule Westschweiz Wallis im Auftrag von HOTREC eine europaweite Online-Umfrage durch, zu deren Teilnahme alle Hoteliers aufgerufen sind. Eine Zusammenfassung der Studie wird teilnehmenden Hoteliers auf Wunsch direkt per E-Mail zugestellt. Alle erhobenen Daten werden strikt vertraulich behandelt und nur zu statistischen Zwecken benutzt. Rückschlüsse auf einzelne Hotels sind aufgrund statistischer Aggregation der Daten ausgeschlossen.

Teilnahme für Hoteliers aus Deutschland unter www.hotellerie.de/distribution-umfrage-2018