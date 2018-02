Auszeichnung: Countdown für die STAR AWARD-Verleihung läuft

09.02.2018 Top hotel

Das Voting ist beendet und unsere Leser haben entschieden, welche die besten Produkte für die Hotellerie sind. Bekannt gegeben werden die Gewinner des Top hotel STAR AWARD 2018 im März auf der Internorga.

Auch in diesem Jahr hat die Redaktion je drei Produkte in insgesamt 15 Kategorien nominiert. Wer Gold, Silber und Bronze gewinnt, haben anschließend die Top hotel-Leser ermittelt. Mehrere Tausend nahmen an der Abstimmung teil. Verliehen werden die Awards am Sonntag, 11. März, zwischen 10.00 und 11.30 Uhr, im Admirals Club auf der Internorga.

Mit dem STAR AWARD rief das renommierte Branchenmagazin aus dem Landsberger Freizeit-Verlag bereits 2008 einen Preis ins Leben, der die herausragenden Leistungen der Hotelzulieferindustrie würdigt. »Bei der Bewertung eines Hotelaufenthaltes aus Sicht des Gastes werden in erster Linie die Freundlichkeit und Servicebereitschaft der Mitarbeiter in den Vordergrund gestellt. Die Hardware, Ausstattung und Geräte, bleiben häufig unbemerkt beziehungsweise werden als selbstverständlich vorausgesetzt«, erläutert Thomas Karsch, Geschäftsführer des Freizeit-Verlags.