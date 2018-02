Marketing: FC Bayern kooperiert mit Courtyard by Marriott

09.02.2018 Mathias Hansen

Der Mariott-Brand wird offizieller Hotelpartner des FC Bayern München. Karl-Heinz Rummenigge spricht von einer perfekten Partnerschaft.

Zu der Kooperation gehört die eigens in der Allianz Arena eingerichtete Courtyard by Marriott-Loge mit gutem Blick aufs Spielfeld und einer Einrichtung, die der aktuellen Courtyard-Innendesignlinie folgt. Auch die über 100 Millionen Mitglieder der Marriott-Bonusprogramme profitieren: Sie haben die Möglichkeit, über Marriott Rewards bzw. SPG Moments ihre Punkte gegen tolle Fußballerlebnisse einzulösen, darunter exklusive Karten für Deutschland- und Europaspiele des FC Bayern sowie VIP-Zugang zur Courtyard by Marriott-Loge in der Münchner Allianz Arena.

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG: „Wir freuen uns sehr, dass die beiden Top-Marken Courtyard by Marriott und der FC Bayern München eine langfristige Partnerschaft eingegangen sind. Marriott International ist die größte Hotelkette der Welt, der FC Bayern einer der erfolgreichsten Fußballklubs der Welt – in meinen Augen also eine glaubwürdige und perfekte Partnerschaft. Was mich besonders freut: Auch unsere vielen Fans können von dieser Partnerschaft profitieren, denn unser neuer, offizieller Hotel-Partner wird unseren Anhängern attraktive Angebote rund um ihre Reisen zu unseren Heim- wie auch Auswärtsspielen offerieren“