IST-Studieninstitut: Soft Skills und interkulturelle Kompetenzen schärfen

08.02.2018 Top hotel

Die Weiterbildung "Hotelbetriebswirt“ des IST-Studieninstituts ist um einige Webinare ergänzt worden. Dadurch sollen aktuelle Themen aufgegriffen und die Soft Skills der Studenten ausgebaut werden.

"Eine gute Führungskraft in der Hotellerie zeichnet sich nicht nur durch kaufmännisches Fachwissen, sondern auch durch ausgeprägte Soft Skills, interkulturelle Kompetenz und Stilsicherheit aus", heißt es in einer Mitteilung von IST. Um diese Fähig- und Fertigkeiten zu trainieren, wurden die fachspezifischen Webinare in die Weiterbildung des IST-Studieninstituts integriert. Dabei wird der Fokus besonders auf das Personalmanagement gelegt. Folgende Webinare sind neu:

Employer Branding – Erfolgsfaktor für die Mitarbeiterrekrutierung und -bindung, Interkulturelle Kompetenz: Internationale Teams erfolgreich führen, Business-Knigge: Stilsicherer Auftritt in der Hotellerie, Business-Knigge: Souveräner Umgang mit Gästen aus unterschiedlichen Kulturen und Vorsprung durch digitales Marketing.

Weiterhin ergänzen die Zertifikate „Revenue Management“ und „Sales Management“ sowie das Seminar „Leadership – Führungstechniken und Selbstmanagement“ die Weiterbildung, die im April startet und 18 Monate dauert.

Weitere Infos zum IST-Studieninstitut finden Interessierte hier.