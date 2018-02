Hotelmarkt Berlin: Neues niu entsteht auf Shoppingcenter

07.02.2018 Top hotel

Auf dem Einkaufszentrum Ring-Center 2 in Berlin entsteht ein niu. Das Berliner Immobilien-Start-up MQ Real Estate ist als Hotelprojektentwickler für die Realisierung zuständig. Errichtet wird das Hotel in Modulbauweise.

Laut den Verantwortlichen ist es das weltweit erste modular errichtete Hotel auf einem Shopping-Center. Das Einkaufszentrum Ring-Center 2 in Berlin wird dafür um ein zusätzliches Geschoss aufgestockt. Zu zwei Drittel gehört das Center zum geschlossenen Immobilien-Fonds der Deutschen Asset Management; betrieben wird es von der ECE. Hotelbetreiber wird die Novum Hospitality.

Mit ihrem Skypark Hotelkonzept folgen die Entwickler dem Trend der urbanen Nachverdichtung und einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung. Eine aktuell ungenutzte Parkfläche wird in diesem Zuge wieder nutzbar gemacht. Das gesamte Hotel wurde in nachhaltiger, energieeffizienter (KfW 55) Holz-Modulbauweise konzipiert und größtenteils in einem Werk in Deutschland vorgefertigt. Insgesamt werden 151 Skypark Hotelzimmermodule aneinander gereiht. Die Eröffnung ist bereits für Herbst 2018 geplant.