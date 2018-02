Auszeichnung: Deutsche Hospitality kürt „General Managers of the Year”

07.02.2018 Top hotel

Um die besonderen Leistungen ihrer Hoteldirektoren im vergangenen Jahr zu würdigen, hat die Deutsche Hospitality wieder ihre „General Manager of the Year“ gekürt. Diesmal gingen die Auszeichnungen in die Hände von Gondra Wettley (Steigenberger Hotel Berlin) und Claudia Feuß (IntercityHotel Hannover).

Gondra Wettley feierte gerade ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum bei der Steigenberger Hotels AG. Bevor sie 2014 die Position als General Manager im Steigenberger Hotel Berlin übernahm, war sie 17 Jahre lang Hoteldirektorin des Steigenberger Hotel Sanssouci in Potsdam. „Seit mehreren Jahren gelingt es Gondra Wettley, die Positionierung und Profitabilität des Steigenberger Hotel Berlin in einem herausfordernden Marktumfeld zu steigern. Besonders hervorzuheben ist hierbei die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Management-Partner. Durch ihre hervorragende Führungsqualität motiviert sie ihr Team täglich aufs Neue. Sie erfüllt unsere Vision ‚Hoteliers with passion‘ mit Leben“, erläutert Jürgen von Massow, Vice President Operations der Steigenberger Business Hotels, die Auszeichnung.

Claudia Feuß, General Manager im IntercityHotel Hannover, ist seit 2013 im Unternehmen. „Sie vereint eben jene Qualitäten, die einen erfolgreichen General Manager ausmachen. Neben überdurchschnittlichem betrieblichen Erfolg zeichnet sich ihre Mitarbeiterführung durch große emotionale Intelligenz aus, welche vermutlich Teil ihres Geheimrezepts ist. Auch schwierige Umstände meistert sie mit Leichtigkeit und vermittelt hierbei eine unvergleichliche Gastfreundlichkeit“, erklärt Joachim Marusczyk, Geschäftsführer der IntercityHotel GmbH, die Entscheidung.