06.02.2018 Top hotel

Ende 2019 soll das Design-Businesshotel der Ludwigsburger Gruppe im Norden der Stadt an den Start gehen. Nach München und Nürnberg wird es das dritte Haus der Marke sein.

Nach einjähriger Vorplanung ist der Baubeginn des acomhotels im Frühjahr diesen Jahres geplant, die Eröffnung Ende 2019. „Wir rechnen mit der Baugenehmigung bis Mitte April“ teilt Axel Mehn, geschäftsführender Gesellschafter der acomhotels, mit. Als architektonisches Highlight wird eine Glasfront zur Heilbronner Straße hin die Fassade auflockern, welche dazu auch noch als Schallschutz für die Hotelzimmer dient, die zur Straße hin ausgerichtet sind.

Das Grundstück mit einer Fläche von ca. 2.000 qm liegt in sehr guter Verkehrslage direkt an der Stadtbahnhaltestelle Sieglestraße. Zielgruppe für das neue Hotel, das neben einem modernen Frühstücksrestaurant und Lobby-Bar in tollem Design auch einen Tagungsraum bietet, sind preisbewusste Geschäftsreisende und Kurzurlauber. Bauherr ist die Kiefer GmbH Verwaltungsgesellschaft, welche mit acomhotels einen langjährigen Betreibervertrag abgeschlossen hat.