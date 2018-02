Hotelmarkt Österreich: NOVUM plant Select Hotel in Österreich

06.02.2018 Top hotel

NOVUM Hospitality baut ihre Upscale Marke Select Hotels international weiter aus und geht zunächst nach Österreich. In der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt hat sich die Hamburger Hotelgruppe bereits das geschichtsträchtige Hotel Moser Verdino in der Domgasse gesichert. Die Eröffnung ist für 2019 geplant.

„Neben der Expansion mit unserer Midscale-Marke niu wollen wir auch unsere Premiummarke Select weiter ausbauen und freuen uns in diesem Zuge über den lukrativen Standort in Kärnten“, äußert sich David Etmenan, Chief Executive Officer & Owner der NOVUM Hospitality. Strategischer Partner ist die LILIHILL Capital Group. Der österreichische Investor hatte das Traditionshotel zuvor von der Generali-Versicherung gekauft.

Im Zuge der Entwicklung wird das Hotel in den kommenden eineinhalb Jahren mit einem Investitionsvolumen von rund 20 Millionen Euro umgebaut und generalsaniert und in ein Vier-Sterne-Superior-Hotel der NOVUM Hospitality Marke Select Hotels verwandelt. Das Select Hotel Klagenfurt wird nach aktueller Planung über 120 Zimmer verfügen und im zweiten Quartal 2019 eröffnen. Im Erdgeschoss entsteht ein Restaurant und als Highlight eine Skybar auf der Dachterrasse. Ebenso wichtig wie die zahlreichen Modernisierungen ist den Verantwortlichen der Erhalt des traditionellen Charmes samt der stadtbekannten Außenfassade. „Mit Novum Select ist es uns gelungen einen hochwertigen und renommierten Hotelbetreiber zu gewinnen, der an diesem Standort für den Klagenfurter Stadttourismus neue starke Impulse setzen wird“, ist sich sich Franz Peter Orasch, CEO & Owner der LILIHILL Capital Group, sicher.