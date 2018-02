06.02.2018 Top hotel

Choice Hotels führt ein speziell entwickeltes Reservierungssystem ein. "choiceEDGE" soll laut den Verantwortlichen das digitale Leistungsgefüge innerhalb der Hotellerie verändern.

Das System nutzt die Leistungsfähigkeit von Cloud Computing und Big Data Analytics, um für Gäste und Franchisenehmer einen Mehrwert zu generieren. "Branchenübliche Systeme basieren größtenteils auf jahrzehntealter Technologie, deren Funktionalität nicht mehr mit den Anforderungen der Marktentwicklung Schritt halten kann", heißt es in einer Pressemitteilung. Die neue Distributionsplattform mache nun erstmals diese technischen Voraussetzungen verfügbar.

Das Projekt wurde 2014 vom Choice Hotels Technologie-Innovationsteam mit Sitz in Phoenix, Arizona, initiiert. CEO Patrick Pacious sagt: „In den vergangenen zehn Jahren haben sich die digitalen Buchungsanfragen und Online-Buchungen explosionsartig entwickelt. Die herkömmlichen Reservierungssysteme der Branche sind nicht darauf ausgelegt, dieses Volumen und die Transaktionsgeschwindigkeit zu bewältigen.“ Mit dem Funktionsumfang nehme das neue System in der Branche eine einzigartige Position ein. "Durch Personalisierung und Machine Learning sind wir nun in der Lage, genau jenes intuitive Erlebnis zu schaffen, das sich unsere Gäste wünschen. Darüber hinaus können wir datengesteuerte, ganzheitliche Lösungen anbieten, um die Effizienz unserer Franchisenehmer und unserer gesamten Wertschöpfungskette zu steigern.“

"choiceEDGE" unterstütze weltweit mehr als 6.500 Häuser von Choice Hotels und ebne somit den Weg für eine beschleunigte, globale digitale Kommunikation. Das System ist laut Choice Hotels das "fortschrittlichste GRS in der Hotelbranche und steuert die gesamte Distribution für Choice Hotels, optimiert die Ratengestaltung, die Übersicht über Zimmerverfügbarkeit und Ausstattung, Shopping-Funktionen, Buchungen und Reservierungen über Website, Apps inklusive Lösungen externer Vertriebspartner."