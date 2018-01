Roomservice per App

30.01.2018 Top hotel

Mit dem Smartphone per App bequem bestellen und bequem Essen von lokalen Restaurants geliefert bekommen – bei den Choice Hotels wird der Zimmerservice digital. Denn in den USA bietet die Hotelgruppe jetzt eine Partnerschaft mit dem Lieferservice delivery.com an, inklusive Bonuspunkte im „Choice Priviliges“-Programm.

Zwar ist Choice Hotels nicht die erste Gruppe, die auf eine Zusammenarbeit mit einer Liefer-App setzt, dennoch ist diese Konstellation einzigartig, denn wie das US-Onlinemagazin „Street Fight“ berichtet, ist delivery.com in die Choice-App integriert. Mitglieder des Hotel-Bonusprogramms bekommen bei Bestellungen Punkte gutgeschrieben, außerdem wird ihnen eine schnellere Lieferung versprochen.

Noch beschränkt sich die Kooperation auf Restaurants in der Nähe des jeweiligen Hotels. Doch in den USA sind insgesamt bereits 12.000 Lieferanten bei delivery.com registriert und die Choice-Gruppe plane, künftig auf Nachfrage auch etwa Weinhändler, Supermärkte oder Reinigungsdienste in der App zu integrieren.