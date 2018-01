Markenlaunch: Zabeel House by Jumeirah startet dieses Jahr

30.01.2018 Top hotel

Die Jumeirah Group geht noch in diesem Jahr mit ihrer neuen Marke Zabeel House by Jumeirah an den Start. Das erste neue Lifestylehotel, The Greens, wird Ende des Jahres 2018 in Dubai eröffnen.

Das Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe der Sheikh Zayed Road mit idealen Verkehrsanbindungen in das gesamte Stadtgebiet. „Dieses neue Hotel fasst den Kern der Marke Zabeel House by Jumeirah zusammen: The Greens befindet sich in bester Lage eines aufstrebenden Stadtgebiets, perfekt für neugierige Reisende, die das lokale Leben und die Stadt kennenlernen wollen“, erklärt Marc Dardenne, COO der Gruppe.

Fünf Hotels in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien und Großbritannien stehen mit unterzeichneten Managementverträgen unter der Marke Zabeel House by Jumeirah in den Startlöchern. Der Start in Dubai sei ein bedeutender Meilenstein für die strategische Expansion und biete der Jumeirah Group die Möglichkeit, neue Standorte und Destinationen zu erschließen, so Dardenne.