Parahotellerie: Forbes untersucht Preisunterschied zwischen Hotels und Airbnb

26.01.2018

Ist eine Airbnb-Unterkunft wirklich günstiger als ein Hotelzimmer? Diese Frage hat sich jüngst wieder das Magazin Forbes gestellt und eine Infografik dazu veröffentlicht. Das Ergebnis fällt zum Leidwesen der Hotellerie aus.

Den Untersuchungen von Forbes zufolge ist Airbnb preislich in den Metropolen der Welt weitaus attraktiver für Gäste als ein Hotelzimmer. Zugrunde lagen der Hotelpreisradar von HRS sowie eine Analyse von Airbnb des Portals AirDNA. Während laut HRS in New York ein Hotelzimmer durchschnittlich 306 US-Dollar pro Nacht kostet, werden für ein Airbnb laut AirDNA gerade einmal 187 US-Dollar fällig.

Ähnlich sieht es Forbes zufolge in anderen Städten aus. Das Magazin erstellte mit statista eine Infografik, die in acht Weltmetropolen ausnahmslos aufzeigt, dass Gäste für Übernachtungen in der Sharing Economy weitaus weniger zahlen müssen. Am deutlichsten zeigte sich der Preisunterschied in Tokio: Hier ist Airbnb um 127 Dollar günstiger als das durchschnittliche Hotelzimmer. In Berlin ist die Differenz dagegen mit 22 Dollar nicht so gravierend, für ein Hotelzimmer werden im Schnitt 114 Dollar fällig, für Airbnb sind es 92 Dollar.

Quelle: statista