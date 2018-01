Hotelmarkt Deutschland: Leonardo plant drei neue Hotels

26.01.2018 Top hotel

In Offenbach, Eschborn und Augsburg eröffnen 2019 und 2020 drei neue Hotels der Marke Leonardo. Die drei Häuser verfügen insgesamt über 677 Zimmer.

Das Vier-Sterne-Hotel in Augsburg soll 2019 an den Start gehen. Mit insgesamt 235 Zimmern und Suiten auf sieben Stockwerken sowie einem 360 Quadratmeter großen Konferenzbereich wird es das größte Hotel der Fuggerstadt sein. Das Leonardo Hotel in Offenbach soll Anfang 2020 eröffnen und über 208 Comfort- und Superior-Zimmer auf sechs Geschossen verfügen. Das fünfte Leonardo-Hotel im Rhein-Main-Gebiet, das Leonardo Hotel in Eschborn, geht ebenfalls 2020 an den Start. Das Vier-Sterne-Businesshotel soll 234 Comfort- und Superior-Zimmer sowie drei Konferenzräume bieten. Insgesamt führt Leonardo dann deutschlandweit 50 Hotels.

Bei allen Projekten arbeitet Leonardo mit regionalen Partnern zusammen, die Eigentümer der Immobilien sind. Leonardo mietet die Gebäude langfristig an. So arbeitet das europäische Tochterunternehmen der Fattal Hotels in Augsburg erneut mit der Hubert Haupt Immobilien Holding zusammen, mit der bereits das Leonardo Hotel Nürnberg realisiert wurde und das künftige Leonardo Royal Hotel Nürnberg umgesetzt wird. In Offenbach ist die Waterfront Grundbesitz GmbH Partner und in Eschborn die Felix Projekt- und Verwaltungs GmbH.