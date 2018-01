Recht: EU-Kommission bietet Leitfaden zu Datenschutzverordnung

26.01.2018 Top hotel

Am 25. Mai 2018 tritt die europaweit geltende Datenschutzgrundverordnung in Kraft, die bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten neue Richtlinien vorgibt. Auch die tägliche Praxis in der Hotellerie wird davon betroffen sein. Zum besseren Verständnis bietet die EU-Kommission ab sofort einen kostenlosen Online-Leitfaden an.

Für wen gilt die Datenschutzverordnung? Wie lange dürfen Daten aufbewahrt werden? Welche Daten können unter welchen Umständen verarbeitet werden? Dies sind nur drei der vielen Fragen, die auf der Homepage der EU-Kommission in verständlicher Aufbereitung beantwortet werden. Das Ziel des Online-Tools ist es, den Mittelstand auf unbürokratischem Wege und niedrigschwellig über die Neuerungen beim Datenschutz zu informieren und die Unternehmer so auf die Einhaltung der Richtlinien vorzubereiten.

Ergänzend zu dem Online-Angebot plant die Kommission auch Veranstaltungen in den Ländern der EU. Der IHA hat zudem eine bundesweite Roadshow zu dem Thema angekündigt. Die Termine sowie ein Anmeldeformular finden Sie hier.