Hotelmarkt Deutschland: Travel Charme feiert ein Vierteljahrhundert

25.01.2018 Top hotel

Das Jahr 1993 markiert das Geburtsjahr der Travel Charme Hotels & Resorts. Zum Jubiläum gibt es Geschenke - für die Gäste.

Die Hotelkette von Thomas Haas zeigt sich großzügig zum 25. Geburtstag: Urlauber erhalten für den Reisezeitraum ab sofort bis zum 20. Dezember 2018 satte 25 Prozent Rabatt auf ihren Aufenthalt. Dieses Special ist ab vier Nächten und bis zum 31. Januar 2018 buchbar.



Im Mittelpunkt des Jubiläumsjahres steht das Travel Charme Kurhaus Binz, das am 16. Juni 2018 zu einer exklusiven Jubiläumsgala einlädt. Aber auch innerhalb des Jubeljahres haben sich die Travel Charme Hotels & Resorts etwas Besonderes für die Gäste überlegt. So gibt es unter anderem bei der Buchung am 20. März 2018 einen 25 Euro Gutschein für jeden Gast, einlösbar in allen Restaurants und Bars der elf Häuser.

Zusätzlich haben Urlauber im Herbst die Möglichkeit, für einen Preis von 25 Euro für zwei Personen ein vielseitiges Kuchenbüffet inklusive des hauseigenen, fair gehandelten „Mama Mina“ Kaffee zu probieren. Ein weiteres Highlight ist die 25-minütige Teezeremonie, die bei einer Buchung von zwei Nächten von Oktober bis Dezember inklusive ist.