Neuer Service: HRS verschickt vorausgefüllte Meldeformulare

25.01.2018 Top hotel

Das manuelle Ausfüllen des Meldezettels soll ein Ende haben: HRS führt ab Februar einen neuen kostenlosen Service ein und verschickt am Vorabend der Anreise alle vorausgefüllten Unterlagen wie Meldeschein oder das Formular zur Kulturförderabgabe an den Hotelier.

Voraussetzung für den Service ist, dass die Gäste einen kostenlosen My HRS Account besitzen und einmalig per HRS-App ihr Smarthotel-Profil ausgefüllt haben. Die für den Pre Check-in benötigten Daten speichert HRS für künftige Buchungen ab – egal ob der Gast per Smartphone oder PC bucht. Für jede folgende Buchung füllt HRS automatisiert die entsprechenden Formulare aus und versendet sie am Tag vor der Anreise per Email an das Hotel.

Das Hotelpersonal muss die Formulare nur noch ausdrucken und dem Gast zur Unterschrift vorlegen. Die zeitaufwändigen manuellen Prozesse an der Rezeption sollen auf diese Weise entfallen. HRS-Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweizsollen als Erste von diesem Service profitieren.