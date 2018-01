Hotelmarkt Spanien: Ritz Madrid wird für 99 Millionen Euro umgebaut

24.01.2018 Top hotel

Das bekannte Hotel Ritz in Madrid wird komplett umgebaut. Investitionssumme: rund 99 Millionen Euro. Mandarin Oriental muss das Haus deshalb vorerst schließen.

Fast zwei Jahre lang – von 28. Februar 2018 bis Ende 2019 – wird das Hotel, das 1910 eröffnete, renoviert. Dabei soll der Charme des Gebäudes der Belle Époque bewahrt werden. Zuständig sind Architekt Rafael de La-Hoz und die französischen Designer Gilles & Boissier. Der neue Look soll den Pioniergeist von César Ritz feiern. Das Duo Gilles & Boissier schuf daher ein Design-Mix-Konzept für die 106 Gästezimmer und 47 Suiten mit klassischen und modernen Stilelementen. Einige der Suiten werden ein sehr spezielles, jeweils einzigartiges Design, inspiriert von der Geschichte Madrids sowie der Kultur und Kunst der Stadt, erhalten.

Das Design der öffentlichen Räume konzentriert sich dagegen auf die detailgetreue Restaurierung der innenarchitektonischen Elemente des Hotels. Dabei werden wertvolle Stücke aus der Kunstsammlung des Hauses, wie Kristalllüster, antike Gemälde und Skulpturen, in Szene gesetzt. Im Herzen des Hotels wird ein Glasdach wieder hergestellt. Zudem wird das Hauptrestaurant wieder an seinen Originalplatz mit direktem Zugang zur Terrasse verlegt. Eine neue trendige Bar wird ebenfalls in das Gastronomie-Konzept integriert. Auch aufgehübscht werden die Banketträume, das Fitnesscenter, der Indoor-Pool und das Spa mit Sauna- und Bäderlandschaft. Auch der Service soll verbessert werden. Während der Schließung wird das Hotelpersonal eine Reihe an Trainingsprogrammen durchlaufen und zeitlich befristet Aufgaben in anderen Mandarin Oriental Hotels übernehmen, um sich ideal auf die Wiedereröffnung vorzubereiten.

Mandarin Oriental hat das Hotel Ritz, Madrid 2015 für umgerechnet rund 121 Millionen Euro in einem Joint Venture mit der Olayan Group, einer Investmentfirma, gekauft. Mandarin Oriental und Olayan halten beide einen 50-prozentigen Anteil an dem Joint Venture. Das anteilige Investment von Mandarin Oriental an der Sanierung wird auf rund 50 Millionen Euro geschätzt und finanziert sich durch eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital.