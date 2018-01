24.01.2018 Top hotel

Einige Änderungen haben sich bei den GEMA-Tarifen in diesem Jahr für Hotellerie und Gastronomie ergeben. Wie die Bundesvereinigung der Musikveranstalter (BVMV), in der sich etwa auch der DEHOGA und andere Verbände zusammengeschlossen haben, mitteilt, musste sie erneut Tarife mit der GEMA verhandeln, die sukzessive in 2018 zur Anwendung kommen. Die wichtigsten Änderungen für die Branche im Überblick.

• Bei Veranstaltungen mit Verzehrzwang gelang es der BVMV die GEMA nun endlich davon zu überzeugen, dass nicht nur Speisen, sondern auch Getränke, die in einem Pauschalpreis inkludiert sind, bei der GEMA-Berechnung in Abzug zu bringen sind. Weitere Details stehen in einem für Verbandsmitglieder erstellten Merkblatt.

• Für die Nutzung von Tonträger- und/oder Radiomusik in Sanitäranlagen wurde mit der GEMA ein neuer, einheitlicher Beschallungstarif „WR-San“ verhandelt, der jeweils Herren-, Damen-, Unisex- und gegebenenfalls Behindertentoilette sowie Wasch- und Wickelräume als eine Sanitäranlage umfasst und bei 50 Euro pro Anlage/Jahr liegt.

• Der Tarif „VR-Ö“ für die Vervielfältigung von Musik erhöht sich von 0,13 Euro auf 0,14 Euro je Werk beziehungsweise von 55 Euro auf 59 Euro für die 500 Werke-Pauschale.

• Der Tarif „U-St“ (Stadtfeste, Straßenfeste und sonstige Veranstaltungen im Freien) erhöht sich geringfügig von 81,55 Euro auf 82,40 Euro je 500 Quadratmeter Veranstaltungsfläche. Zur Klarstellung: der Anwendungsbereich umfasst öffentliche wie auch private Plätze, wobei ganzjährig oder nur saisonal gastronomisch bewirtschaftete Flächen (etwa Biergärten), wie auch Festivals oder Konzerte nicht unter diesen Tarif fallen. Bei der Flächenberechnung für „sonstige Veranstaltungen im Freien“ wird zukünftig nur die zur Veranstaltung zugängliche Fläche zugrunde gelegt.

• Der Tarif „U“ für regelmäßige Musikaufführungen mit Musikern ohne Tanz, ohne Eintrittsgeld und ohne Veranstaltungscharakter (Barpianisten-Tarif) kommt zukünftig nur noch zur Anwendung, wenn kein elektronisches Musikinstrument und keine elektronische Verstärkeranlage genutzt wird.

• Weitere GEMA-Forderungen, die zu Veränderungen und Kostensteigerungen in anderen Tarifen geführt hätten, konnten im Interesse der Verbandsmitglieder abgewehrt werden. Alle weiteren Tarife, beispielsweise für Einzelveranstaltungen mit Live- oder Tonträgermusik, Hintergrundmusik, Radio, Musik in Musikkneipen oder Diskotheken, unterliegen mehrjähriger Einführungsphasen und erhöhen sich entsprechend den in den letzten Jahren getroffenen Vereinbarungen. Die ansonsten noch verbliebenen Tarife wie etwa Fernsehtarif oder Hotelsendetarif erhöhten sich zum 1. Januar um zwei Prozent.

• Über aus Sicht der BVMV zwingend notwendige Strukturveränderungen im Tarif „FS“ (Fernsehen) konnte hingegen keine Verständigung mit der GEMA erzielt werden. Nach einem ergebnislosen Verhandlungszeitraum von fast vier Jahren wird die BVMV daher gegen die GEMA in 2018 ein Verfahren vor der urheberrechtlichen Schiedsstelle einleiten und entsprechende Änderungen und Anpassungen einfordern. Der bestehende Tarif Fernsehen gilt während dieser Zeit unverändert weiter mit allen Vorteilen/Nachlässen für Verbandsmitglieder. Über den Ausgang des Verfahrens wird die BVMV informieren.

Informationen: www.veranstalterverband.de