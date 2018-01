Hotelmarkt International: Six Senses lanciert Cityhotels

23.01.2018 Top hotel

Nachdem sich Six Senses bisher vor allem auf abgelegene, oftmals noch gar nicht richtig erschlossene Ziele konzentrierte, will Six Senses nun aber auch mit urbanen Hotels am Markt agieren. Den Anfang sollen noch in diesem Jahr das Six Senses Duxton und das Six Senses Maxwell in Singapur machen.

Das Six Senses Singapore teilt sich in zwei Gebäude, die sich in Nachbarschaft zueinander befinden: Das Six Senses Duxton und das Six Senses Maxwell befinden sich in direkter Nachbarschaft in denkmalgeschützten Gebäuden im multikulturellen Herzen von Chinatown. Bei der Neugestaltung liegt das Hauptaugenmerk auf der Authentizität sowie dem Erhalt des Kulturerbes und der Tradition. Das Six Senses Duxton wird im April öffnen; das Senses Maxwell folgt drei Monate später. Das Duxton wird über 49 Zimmer und Suiten verfügen, dazu ein Restaurant und einen chinesischen Doktor, welcher traditionelle Medizin verschreibt.

Das Maxwell wird über 138 Zimmer und Suiten sowie ein Spa, einen Pool, eine Champagner-Bar, eine Whisky-Bar und eine Lounge verfügen. Auf der ganzen Länge des Gebäudes wird es eine Veranda geben, wo Gäste Mahlzeiten und Drinks im Freien einnehmen können. Die Gäste dürfen die Einrichtungen beider Hotels frei benutzen. Besonderen Wert wurde überdies, wie bei Six Senses üblich, auf sorgfältiges und originales Interieur sowie auf nachhaltige Energienutzung gelegt. „Ein solch einzigartiges Projekt kommt nur ganz selten auf den Markt“, so Neil Jacobs, Chief Executive Officer Six Senses Hotels Resorts Spas. „Außerdem haben diese beiden letzten Heritage Hotels eine ganz eigene Persönlichkeit, die es in Singapur so nicht mehr zu finden gibt.“