Hotelmarkt Bayern: Neues Holiday Inn Express im Großraum München

22.01.2018 Top hotel

Holiday Inn Express kommt nach Olching: Die HERECON Unternehmensgruppe wird ihr zweites Hotelprojekt im Großraum München realisieren. Dazu wurde mit der tristar GmbH ein langfristiger Pachtvertrag abgeschlossen.

Das neue Holiday Inn Express in Olching wird auf einem Grundstück mit rund 3.700 Quadratmeter errichtet und über drei Geschosse, 123 Zimmer sowie 47 hoteleigene Pkw-Außenstellplätze verfügen. Ein geplantes Eröffnungsdatum ist noch nicht bekannt.

Der Standort ist im neu erschlossenen Gewerbegebiet G-Park 471, wenige Kilometer von der Stadtgrenze Münchens entfernt und liegt unter anderem in der Nähe der S-Bahn-Station sowie der Autobahn A8 und der B471. Direkte Nachbarn des Hotels sind eine Tankstelle, ein McDonald´s Fastfood Restaurant sowie eine Bäckerei.

Es ist bereits das zweite Hotelprojekt nach dem Holiday Inn Express in der Triebstraße in München mit tristar. Insgesamt hat die 2011 gegründete tristar bereits 30 Verträge für Hotels verschiedener Konzepte abgeschlossen. Zu den fünf laufenden Hotels kommen in diesem Jahr noch weitere sieben Hotels hinzu.