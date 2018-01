Veranstaltung: Soccercup für die Hotellerie

19.01.2018 Top hotel

Es ist wieder soweit! Auch dieses Jahr findet erneut das deutschlandweite Soccerturnier der YOURCAREERGROUP für die Hotellerie statt. In elf Städten werden die besten Hotelmannschaften gesucht. Das Sieger-Team des Deutschlandfinales am 10. Juni 2018 erhält den begehrten „Hotelcareer Cup“.

In Teams mit zehn Spielern können männliche und weibliche Hobbykicker gegen ihre Kollegen antreten und zeigen, was sie außerhalb des Hotels so alles draufhaben. Das Turnier findet unter professionellen Rahmenbedingungen mit Turnierorganisation, DFB Verbands-Schiedsrichter, Moderation, Sanitäter und einem Foto- und Videoteam auf Kleinfeldplätzen in einem Indoor-Bereich statt. In den Teilnahmegebühren von 249 Euro ist eine Kiste Wasser für die Mannschaft sowie eine Spende von 20,- Euro für eine karitative Einrichtung enthalten. Weitere Infos und Anmeldung unter www.hotelcareercup.de