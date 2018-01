17.01.2018 Top hotel

Das pentahotel in Trier gehört ab dem 1. Februar zum Immobilienunternehmen IFA und soll als Best Western Trier City betrieben werden. Geplant ist eine Renovierung des Hotels und die Verhandlung mit der Stadt über die Nutzung der direkt angrenzenden Europahalle.

Der Immobilienentwickler IFA hatte das Gebäude dem „Trierer Volksfreund“ zufolge im Dezember gekauft. Zehn Jahre lang war pentahotels Mieter, bereits im Februar wird das Hotel als Best Western von IFA selbst betrieben. Zunächst sollen rund 500.000 Euro in die Renovierung der 127 Zimmer und der fünf Tagungsräume sowie in die Neugestaltung der Außenanlagen fließen.

Wie genau die Nutzung der Konferenzflächen in der angrenzenden Europahalle geregelt werden soll, ist noch unklar. Wie der „Trierer Volksfreund“ berichtet, waren Halle und Hotel seit dem Bau vor 40 Jahren eng miteinander verbunden, gehörten aber verschiedenen Besitzern. Das Hotel betrieb und managte bislang die Europahalle und besaß Wegrechte. Der Trierer Stadtrat und die IFA sollen nun über einen Vertrag zur Entwicklung des Areals verhandeln.