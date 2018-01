Hotelmarkt Schweiz: Dorint GmbH betreibt Schweizer Berghotel weitere 20 Jahre

17.01.2018 HTR

Die Eigentümer des Dorint Resorts Blüemlisalp auf dem Beatenberg bei Interlaken verlängern den Managementvertrag mit der Dorint GmbH vorzeitig um weitere 20 Jahre.

Das Dorint Resort Blüemlisalp auf dem Beatenberg oberhalb von Interlaken ist ein beliebtes Ziel für Familien, Sportbegeisterte und Wellnessfreunde. Mit 450 Betten ist das Bergresort eines der größten Hotelbetriebe im Berner Oberland und seit fast 40 Jahren eine touristische Stütze in dieser Ferienregion. Dank der frühzeitigen Verlängerung des Managementvertrags zum Beginn des Jahres soll das Hotel auch für die kommenden 20 Jahre in den Management-Händen von Dorint bleiben. Aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit hätten sich die Eigentümer des Hauses entschlossen, die Kooperation fortzusetzen, heißt es in einer entsprechenden Medienmitteilung.

«Das Dorint Blüemlisalp Beatenberg/Interlaken ist durch seine einzigartige Lage im Naturparadies Beatenberg im wahrsten Sinne des Wortes ein herausragender Standort und wir freuen uns sehr, das Haus weitere 20 Jahre betreiben zu dürfen», sagt Karl-Heinz Pawlizki, CEO der Dorint GmbH. «Unsere drei Hotels in der Schweiz sind wichtige Aushängeschilder für Dorint», fügt Dirk Iserlohe hinzu, Vorstand der Honestis AG, zu der die Dorint GmbH gehört. «Zusammen mit dem Dorint an der Messe Basel und dem Dorint Airport-Hotel Zürich sind wir hier sowohl für Individualreisende als auch für Businessgäste optimal aufgestellt».

In den vergangenen Jahren verzeichnete das frisch renovierte Hotel hoch über den Dächern von Interlaken einen deutlichen Zuwachs an Übernachtungsgästen, heißt es in der Pressemitteilung. Regelmäßig werde das Bergresort für seine kinder- und familienfreundliche Ausrichtung ausgezeichnet. Mit seiner idyllischen Lage und der hochmodernen Ausstattung ist das Haus auch ein beliebter Tagungsort. Das Hotel verfügt über 128 Apartments, eine Tiefgarage, ein Schwimmbad, eine Saunalandschaft sowie einen Fitnessbereich. Die Dorint GmbH mit Sitz in Köln betreibt mit der Marke Dorint Hotels & Resorts europaweit 41 Häuser. Rund 3300 Mitarbeiter in Deutschland und in der Schweiz arbeiten für das Unternehmen.

Quelle: HTR