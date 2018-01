Ski-WM der Gastronomie: Jubiläum im Schnee

17.01.2018 Mathias Hansen

Am 11. und 12. April 2018 kämpfen Köche, Kellner und Co. in Ischgl zum 10. Mal um den Weltmeistertitel – auf Ski. Zudem wird das beste Aktivhotel gekürt.

Zehn Jahre Ski-WM der Gastronomie: Nach der großen Resonanz mit über 2.000 Startern aus 15 Nationen in den letzten neun Jahren findet am 11. und 12. April 2018 die 10. Auflage der Ski-WM der Gastronomie statt. Pflichtprogramm: Die Teilnehmer müssen an zwei Wettbewerbstagen in den Kategorien „Hoteliers, Gastronomen, Köche, Hotelmitarbeiter, Hotelfachschüler und Gäste“ (11.4.) sowie „Sommeliers, Barkeeper, Kellner, Winzer und Zulieferer“ (12.4.) in zwei Durchgängen im Riesentorlauf gegeneinander antreten. Profi-Coaching inklusive.

Im Rahmen der Ski WM kürt MeinTophotel am Mittwoch, 11. April, das beste Aktivhotel.

Abschluss und Highlight des sportlichen Wettkampfs bildet auch im Jubiläumsjahr die Sieger-Party am 12. April, bei der in der Vergangenheit bereits namhafte Showstars wie Jürgen Drews oder die Disco Boys mit ihrem Show-Programm die Gäste begeistern konnten. In diesem Jahr wird Giulia Siegel als DJ auflegen. Anmeldung und alle Infos ab sofort unter: www.ski-wm-der-gastronomie.de