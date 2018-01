Best Western-Mitbegründer: Ferdinand Bock senior verstorben

16.01.2018 Top hotel

Die Best Western-Familie trauert um Ferdinand Bock senior. Der Mitbegründer der Hotelkette ist bereits kurz vor dem Jahreswechsel im Alter von 89 Jahren verstorben, wie die Pressestelle mitteilt.

Der Hannoveraner Privathotelier Ferdinand Bock senior hat die Best Western Gruppe seit den ersten Tagen mitgeprägt. Der Hotelier schloss sich mit seinen beiden Familienbetrieben, dem Best Western Premier Parkhotel Kronsberg (1977), und dem Best Western Hotel Der Föhrenhof in Hannover (1980), Best Western an – sie waren die ersten Hotels in Deutschland. Damit gehört Ferdinand Bock senior zu den Mitbegründern von Best Western Hotels in Deutschland. Heute werden beide Hotels bereits in der vierten Generation von der Familie Bock geführt.

Jahre lang engagierte sich Ferdinand Bock senior auch als Vorsitzender des Dehoga Stadtverbands Hannover sowie Vizepräsident der IHK in Hannover. Zudem war Ferdinand Bock senior in den 1970er-Jahren fünf Jahre lang Präsident des Fußballbundesliga-Vereins Hannover 96.

Die Familie Bock kann auf eine über 60 Jahre dauernde Hotelgeschichte in Hannover zurückblicken. Am Anfang stand das Motel Treffpunkt Ferdinand Bock in Hannover-Lahe, das 1955 von Großvater Ferdinand Bock I. erbaut wurde. Zehn Jahre danach wurde das Parkhotel Motel Kronsberg unter der Leitung von Ferdinand Bock senior eröffnet. Währenddessen wurde das Motel Treffpunkt Ferdinand Bock vollständig umgebaut und in Hotel Der Föhrenhof umbenannt.

Die dritte Generation der Familie, die Söhne Ferdinand Bock junior und Oliver Bock, stiegen bereits frühzeitig in die Geschäftsleitung des Familienbetriebs mit ein. Oliver Bock übernahm 1992 das Best Western Hotel Der Föhrenhof und führt es seither. Das Best Western Premier Parkhotel Kronsberg wurde von Ursula und Ferdinand Bock junior übernommen. Vor knapp zehn Jahren ist ihre Tochter Jessica-Caroline Bock in der vierten Generation in die Geschäftsführung beider Betriebe eingestiegen und ist nunmehr gemeinsam mit Ferdinand Bock junior Mitglied der Geschäftsführung des Best Western Premier Parkhotel Kronsberg und des Best Western Hotel Der Föhrenhof.