Hotelmarkt Dubai: Neuer Superlativ auf The Palm

16.01.2018 Top hotel

Im 260 Meter hohen Neubau „PALM360“ auf der künstlich angelegten Insel „Palm Jumeirah“ in Dubai ensteht ein neues Haus von Raffles. Wie AccorHotels und der Projektentwickler Nakheel jüngst bekannt gaben, soll das Luxushotel 2021 in einem der beiden Türme eröffnen.

Ein Turm des dann höchsten Gebäudes der künstlichen Insel soll das Hotel mit 125 Zimmern und Suiten beherbergen, im zweiten Turm sind 359 Residenzen geplant. Der Hotel- und Wohnkomplex soll über zwei Rooftop-Restaurants und ein Restaurant direkt am Meer verfügen, dazu kommen Health Club, Fitnessstudio, Raffles Spa, Tennisplatz und ein privater Strandzugang mit Beachclub. Absolutes Highlight der Türme: ein spektakulärer, 155 Meter langer Sky Pool, der sie 170 Meter über der Erde verbindet.

Das Raffles The Palm Dubai Hotel wird laut travel4news das erste Strandresort der Luxusmarke sein. Generell ist die Hotellerie auf The Palm alles andere als gewöhnlich. Aushängeschild ist das Atlantis mit 1500 Zimmern und einem 17 Hektar großen Aquapark. Für höchsten Luxus stehen weiterhin das Strandhotel von One & Only, das Waldorf-Astoria oder das Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah.