Hotelmarkt International: IntercityHotel GmbH und Intercity Hotels kooperieren

16.01.2018 Top hotel

Anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens ist die IntercityHotel GmbH im vergangenen Jahr eine besondere Verbindung eingegangen: Sie unterzeichnete einen Kooperations-Vertrag mit der annähernd gleichnamigen brasilianischen Hotelmarke Intercity Hotels. Die Kooperation beinhaltet die Zusammenarbeit in den Bereichen Vertrieb und Marketing und ging nun offiziell an den Start.

Die nahezu gleichnamigen Hotelmarken streben Synergien an, indem sie sich ab heute gegenseitig auf ihren Websites darstellen und verlinken. Gäste können in Zukunft auf beiden Seiten in ihrer Landessprache Informationen über die Hotels auf dem jeweils anderen Kontinent erhalten und zur Buchungsmaske gelangen. Das Portfolio der IntercityHotels umfasst aktuell über 40 Hotels in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, dem Oman und in China. Intercity Hotels in Südamerika betreibt 34 Häuser in Brasilien und Uruguay.

Alexandre Gehlen, Gründer und Geschäftsführer der brasilianischen Hotelgesellschaft, besitzt deutsche Wurzeln und ließ sich für sein Geschäftsmodell vor vielen Jahren vom deutschen Eisenbahnsystem und den Intercity-Zügen inspirieren. Gehlen strebte den Aufbau einer schnell wachsenden und dienstleistungsorientierten Hotelkette für Geschäftsleute in Brasilien an. Joachim Marusczyk, Geschäftsführer der IntercityHotel GmbH: „Die Kooperation zwischen den beiden Gesellschaften eröffnet uns neue Möglichkeiten und mehr Reichweite in einen Markt, in dem wir bisher weniger präsent waren.“

Die Hotelmarken sind wirtschaftlich nicht miteinander verbunden, unabhängig von der annähernden Namensgleichheit besteht aber eine große inhaltliche Nähe zwischen beiden Hotelkonzepten. Im Rahmen der Kooperation haben sich die Hotelgesellschaften beispielsweise bereit erklärt, den Partner bei Kundenveranstaltungen oder auf Messen im jeweiligen Land mit zu vertreten. Geplant sind zudem abgestimmte Marketingaktivitäten, der Austausch operativen Know-hows sowie die gegenseitige Unterstützung der Sales-Teams, etwa bei Messeauftritten.