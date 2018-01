Hotelmarkt International: Six Senses geht an die brasilianische Atlantikküste

16.01.2018 Top hotel

Premiere an der Baia Formosa, dem nahegelegensten Punkt zu Europa: Erstmals wird Six Senses 2021 auf dem südamerikanischen Kontinent ein Resort eröffnen, das in der brasilianischen Region Rio Grande do Norte entsteht. Wolf Hengst, Executive Chairman, erklärt, dass man sich keine bessere Location für die Entwicklung eines Six Senses Resort in diesem beeindruckenden Land wünschen könne.



Das außergewöhnliche Anwesen ist Teil des Eco Estrela Project – der Atlantik-Strand ist sieben Kilometer lang und das gesamte Areal umfasst 2,5 Hektar. Die frühere Kokosnussplantage ist durchzogen von fruchtbaren Mangroven-Wäldern, die die Gäste mit dem Boot erkunden können. Im Zuge des Projektes werden weitere Süßwasser-Kanäle und Seen angelegt. So wird es Möglichkeiten zum Raften und zu vielen weiteren Wassersportaktivitäten geben.

Der Plan sieht im Moment drei verschiedene Einheiten vor: 73 Villen – darunter One-, Two- und Three Bedroom Kategorien, alle mit eigenem Pool, entstehen an der Nordseite mit direkter Anbindung zu den Wassersport-Aktivitäten. Im Herzen des Anwesens gibt es 54 Two- und Three-Bedroom Familiy Villas. Hier stehen die Themen Familie und Wellness im Fokus. Im südlichen Teil sind 58 Six Senses Residenzen geplant – zur Wahl stehen Residenzen mit drei, vier oder fünf Schlafzimmern, die von Privateigentümern gekauft werden können. Drei zentrale Plätze streuen sich in die Anlage – in jedem gibt es Restaurants, Bars und einen Swimmingpool. Im südlichen Teil wird der resorteigene Biogarten angelegt. Zusammen mit lokalen Farmern und Fischern kommen nur die frischesten Zutaten auf die Teller.

„Wir sind begeistert, dieses fantastische Projekt zusammen mit Greg Hajdarowicz, Besitzer von Gremi International S.a.r.l., zu realisieren“, sagt Wolf Hengst, Executive Chairman Six Senses Hotels Resorts Spas. „Mit all unseren Synergien und gemeinsamen Wertvorstellungen in Bezug auf Nachhaltigkeit, Wellness und Gastfreundschaft werden wir eine Atmosphäre schaffen, die beides vereint: Abwechslung und Verantwortung. Wir könnten uns wahrlich keine bessere Location für die Entwicklung eines Six Senses Resort in diesem beeindruckenden Land wünschen.“