Das gibt es nur für kurze Zeit: das neue Pop-up-Restaurant „Louis – by Thomas Martin“ in der Hamburger HafenCity. Vom 1. Februar bis voraussichtlich Ostern 2018 präsentieren der Zwei-Sternekoch aus dem renommierten „Jacobs Restaurant“ im Hotel Louis C. Jacob und sein Team direkt neben der Elbphilharmonie ein neues Konzept.

Die zuvor als Eventfläche „Salon Privée“ genutzten Räumlichkeiten im Untergeschoss des Kaiserkai 69 dienen dem temporären Restaurant, das 28 Plätze umfasst, nun als Location. Dafür wurden sie komplett umgestaltet. Das neue Design wird durch blaue Farben, große Kronleuchter, edles Mobiliar und inspirierende Kunst geprägt. „Während der vorübergehenden Schließung des Jacobs Restaurants, bedingt durch die aktuellen Renovierungsarbeiten in der Küche, wollten wir die Chance nutzen, etwas Neues auszuprobieren. So entstand die Idee des Pop-up-Restaurants“, erklärt Chef de Cuisine Thomas Martin.

Die Küche des Restaurants wird Thomas Martins Handschrift tragen: „Im ‚Louis‘ werden wir unseren Gästen viel Gemüse und Fisch präsentieren. Ich würde die Küche kurz und knapp als gehoben und weltoffen mit regionalen Einflüssen bezeichnen. ‚Alles ist möglich‘ – das war unser Motto, als wir die Karte kreiert haben“, so Martin. Serviert wird nach dem sogenannten „Sharing-Prinzip“. Das heißt, man bestellt mehrere Portionen, die man sich teilen kann. Dazu werden unter anderem Brot und selbstgemachte Öle oder Dips serviert. Die korrespondierenden Weinempfehlungen liefert Chef-Sommelier Torsten Junker. Für einen Aperitif oder einen lockeren Ausklang des Abends bietet die ebenfalls neu gestaltete Bar direkt neben dem Restaurant eine attraktive Champagner- und Longdrink-Karte.

Ziel ist es, mit dem „Louis – by Thomas Martin“ die Gäste zu begeistern und mit etwas ganz Neuem zu überraschen. Das Küchenkonzept hat Thomas Martin gemeinsam mit seinem jungen, kreativen Team erarbeitet, das sich ins Pop-up-Projekt besonders aktiv einbringen konnte. Ein Großteil des Gemüses kommt vom Gut Haidehof am Rande von Wedel. Dort wird eigens für das „Louis – by Thomas Martin“ ein Acker bestellt, auf dem neben Rüben und Co. sogar Artischocken angebaut werden. Darüber hinaus öffnet man sich neuen, innovativen Konzepten wie dem „Smart Farming“: Jedes Salatblatt, das im „Louis“ auf dem Teller landet, stammt aus dieser besonderen Anbauvariante des „Farmers Cut“ in der Hamburger Innenstadt.