10.01.2018 Top hotel

Insgesamt liegen bereits 21 Hotels in fußläufiger Nähe zum Hauptbahnhof. Drei weitere werden in dem Viertel gerade realisiert, denn die Übernachtungszahlen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, wie der „Weser Kurier“ berichtet. Während die Bremer Touristik-Zentrale die Entwicklung als positiv betrachtet, sieht der örtliche Dehoga sie kritisch.

Im Bremer Bahnhofsviertel entsteht demnächst ein Ibis Budget Hotel und das Adagio Aparthotel im City Gate, dazu kommt ein Hotel am ZOB werden – insgesamt bekommt die Hansestadt an der Weser mehrere hundert Zimmer. Diese Entwicklung wird aber von Thomas Schlüter, Hauptgeschäftsführer des Dehoga Bremen scharf kritisiert. Dem „Weser Kurier“ gegenüber sagte er, dass die neue Konkurrenz „den Preiskrieg eher noch befeuern“ würde und befürchtet, dass die bestehenden Hotels unter dem Druck neuer Wettbewerber leiden werden. Das Gästeaufkommen müsse steigen, sonst werde es eine rückläufige Auslastung geben.

Laut Statistischem Landesamt hat es von Januar bis Oktober 2017 in Bremens Hotels 2,2 Prozent mehr Übernachtungen gegeben als im Vorjahreszeitraum. Die durchschnittliche Auslastung lag bei 49 Prozent. Die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ) sieht den Hotelboom auf lange Sicht positiv: „Auch wenn es auf den ersten Blick paradox klingt, aber die steigende Zahl von Hotels erhöht nicht unbedingt den Konkurrenzdruck unter den Häusern, sondern bringt mehr Gäste in die Stadt“, wird Maike Bialek, Kommunikationsleiterin der BTZ, wird im „Weser Kurier“ zitiert. Wichtig sei noch eine Ergänzung um Nischenhotels für bestimmte Zielgruppen, auch im Drei- bis Vier-Sterne-Segment sehe sie Bedarf.

Quelle: Weser Kurier