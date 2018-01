Übernahme: Reto Wittwers Firma übernimmt Kempinski in Ajman

10.01.2018 Top hotel

Der frühere CEO von Kempinski, Reto Wittwer, übernimmt mit seinem Unternehmen SHS das Management eines Kempinski-Hauses in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ab sofort firmiert es unter dem Namen Blazon Hotel Ajman.

Das ehemalige Kempinski Ajman ist das jüngste unter Smart Hospitality Solutions (SHS) geführte Hotel. Wittwer und sein Geschäftspartner Ulrich Eckhard hatten erst im vergangenen Jahr das Hotelmanagement-Unternehmen gegründet und die neue Eigenmarke Blazon angekündigt. Wittwer war von 1995 bis 2014 CEO der Kempinski-Gruppe, hatte sie aber unerwartet verlassen.

Wie das Portal CPP Luxury berichtet, hat SHS mit Sitz in Dubai bereits Verträge für etwa 15 weitere Häuser unterzeichnet – hauptsächlich in Afrika, dem Nahen Osten und Asien. Auch sollen drei Projekte in Deutschland und eines in Rom geplant sein. Neben Blazon plant die Managementgesellschaft auch die Einführung einer Vier-Sterne-Marke mit dem Namen Contempera.