Ranking: Das sind die schönsten Hotels Europas – laut Geo Saison

10.01.2018 Mathias Hansen

Zum zwölften Mal hat das Magazin die »100 schönsten Hotels in Europa« gekürt und in zehn Kategorien die Besten der Besten wählen lassen. Vier deutsche Hotels gehören zu den Auserwählten.

Von bezahlbaren Unterkünften in Rom, Paris oder Berlin bis zum Strandresort am Mittelmeer: 29 internationale Experten wählten ihre Favoriten in zehn Kategorien. Das Auswahlkriterium, nach dem sich die Jurymitglieder richteten: Welches Haus würden Sie Freunden empfehlen?

Jede Kategorie hat einen Sieger sowie neun zweite Sieger ohne Rangfolge. Diese Hotels belegen den ersten Platz in ihrer Kategorie:

Kategorie "Am Meer": Les Roches Rouges, Côte d'Azur/Frankreich

Kategorie "Berge": Chandolin Boutique Hotel, Chandolin/Schweiz

Kategorie "Design": Provocateur, Berlin/Deutschland

Kategorie "Land": La Granja, Ibiza/Spanien

Kategorie "Luxus": Hôtel Ritz, Paris/Frankreich

Kategorie "Wellness": Forsthofgut, Leogang/Österreich

Kategorie "City": Sir Nikolai, Hamburg/Deutschland

Kategorie "Außer Konkurrenz": Icehotel 365, Jukkasjärvi/Norwegen

Kategorie "Food": Söl'ring Hof, Sylt/Deutschland

Kategorie "Unter 100 Euro": Ruby Lilly, München/Deutschland

Zum Procedere: Zur Jury zählen Experten aus der Tourismus-, der Medien- und der Design-Branche, darunter Barbara Liepert, Leiterin des Reiseressorts der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", Alexandra von Rehlingen, PR-Managerin, Sibylle Zehle, Reisejournalistin und Autorin, Sascha Aumüller, Reiseredakteur des Magazins "Rondo" der Tageszeitung "Der Standard", und Matali Crasset, Industrie- und Hoteldesignerin. Das Ranking erscheint heute in der aktuellen Ausgabe von GEO SAISON.