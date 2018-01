09.01.2018 Verena Usleber

Die Real I.S. AG hat für den Immobilien-Spezial-AIF „Themenfonds Deutschland“ eine Hotelimmobilie in Hamburg erworben. Konkret handelt es sich dabei um das Gebäude, in dem das Hampton by Hilton City Centre und Holiday Inn Express unlängst eröffnet haben.

Verkäufer des rund 10.500 Quadratmeter großen Neubaus ist die Investa Real Estate. „Auf der Suche nach nachhaltigen Renditen besteht am Investmentmarkt eine weiterhin steigende Nachfrage nach Hotelimmobilien. Hamburg ist ein sehr dynamischer Hotelmarkt mit sehr guten Zukunftsaussichten. Das moderne Hotelobjekt im ‚SonninQuartier‘ erfüllt die hohen Qualitätsvorgaben des ‚Themenfonds Deutschland‘ und unterstützt dessen Diversifizierung in verschiedene Assetklassen und einen nachhaltigen Cashflow“, sagt Jochen Schenk, Vorstand der Real I.S. AG.

Das 2017 fertiggestellte Hotelobjekt umfasst insgesamt 265 Zimmer, die sich im Rahmen eines Double-Brand-Konzepts auf die Marken Hampton by Hilton mit 104 Zimmern und Holiday Inn Express mit 164 Zimmern verteilen. Betreiber der bereits eröffneten Hotels ist die Foremost Hospitality. Die aus zehn oberirdischen und zwei unterirdischen Etagen bestehende Liegenschaft verfügt auch über eine Tiefgarage mit 78 Pkw-Stellplätzen sowie über eine hochwertige Klinkerfassade. Die Immobilie an der Ecke Nordkanalstraße und Sonninkanal befindet sich südlich vom Hamburger Hauptbahnhof.