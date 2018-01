09.01.2018 Top hotel

Hilton eröffnet 2018 eine Reihe neuer Hotels. Unter anderem am Flughafen von Dubai, erstmals in Serbien und in Italien. Das Haus in Turin bringt eine besondere Kuriosität mit sich.

Den Anfang macht das Hilton Lake Como in Italien, das bereits Anfang 2018 eröffnen soll. Das Haus verfügt über 170 Zimmer, eine Sky Bar, einen Rooftop-Pool, einen Wellnessbereich, ein Restaurant, ein Fitnesscenter und moderne Veranstaltungsräume. Auch Anfang 2018 geht das DoubleTree by Hilton Turin Lingotto in Italien an den Start. Besonders kurios: Auf dem Gebäude, in dem das Hotel eröffnet, befindet sich die berühmte ehemalige Auto-Teststrecke von Fiat.

Mitte 2018 geht dann das Lincoln Plaza London der Curio Collection by Hilton in Großbritannien an den Start. Es wird das zweite Haus der Curio Collection by Hilton in London. Das Hotel bietet 129 Zimmer. Von der Dachterrasse und der Loungebar aus können die Gäste den Ausblick auf die Themse genießen, denn das Hotel befindet sich im 31-stöckigen Lincoln Plaza. Ebenfalls in Großbritannien eröffnet Ende 2018 das Hilton Garden Inn Birmingham Airport mit 178 Zimmern.

Ein Großprojekt mit 430 Zimmern ist zudem das Hampton by Hilton Dubai Airport in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das zugleich das Debüt der Gruppe im Nahen Osten bedeutet. Das erste Haus in Serbien eröffnet zudem im Frühjahr 2018. Das Hilton Belgrade ist zugleich das erste neu erbaute Hotel in Belgrad seit mehreren Jahrzehnten. Es bietet 242 Zimmer in der historischen Altstadt. Eine Besonderheit ist ein Restaurant auf dem Dach.