80 Gäste evakuiert: Brand in Beach Motel Heiligenhafen

08.01.2018 Top hotel

Im Beach Motel Heiligenhafen hat es am Montagmorgen gebrannt. Laut den Verantwortlichen des Hotels wurden keine Gäste oder Mitarbeiter verletzt. Die Rettungskräfte der Feuerwehr sprechen von einem hohen Sachschaden; das Gebäude besteht vorrangig aus Holz.

Das Feuer war offenbar in den frühen Morgenstunden in der Anliefer-Zone neben dem Hotel ausgebrochen und hatte auf das Hauptgebäude übergegriffen. Erst rund zwei Stunden später, gegen neun Uhr, brachten die Rettungskräfte der Feuerwehr Heiligenhafen und Oldenburg den Brand unter Kontrolle. Die Experten sprechen von einem "Großfeuer". Wie unter anderem in den Lübecker Nachrichten zu lesen ist, gehen die Helfer zudem davon aus, dass ein hoher Schaden entstanden ist.

Nach ersten Erknenntnissen mussten 80 Gäste des Vier-Sterne-Plus-Hauses evakuiert werden. Sie wurden kurzfristig in der benachbarten Bretterbude, die ebenfalls dem Beach Motel-Betreiber gehört, untergebracht und versorgt. Noch am Vormittag konnten sie in das Hotel zurückkehren, die Mitarbeiter begannen mit den Aufräumarbeiten. Die Ursache des Feuers war am Montag noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Beach Motel war erst im Dezember 2016 eröffnet worden. Bereits 2013 war das erste Beach Motel in St. Peter-Ording an den Start gegangen.

Quelle: Lübecker Nachrichten