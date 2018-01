Terminhinweis: Karriere-Symposium speziell für Frauen

08.01.2018 Top hotel

Mehr Frauen in Führungspositionen der Hotellerie und Gastronomie – dafür setzt sich das Frauennetzwerk Foodservice e.V. ein. Bereits zum fünften Mal laden die Verantwortlichen am Donnerstag, 26. April 2018, zu einem hochkarätig besetzten Karriere-Symposium ein.

Auf dem 5. Frauenforum Foodservice in Frankfurt geben erfolgreiche Power-Frauen Einblicke in ihre Arbeit, erläutern ihren Karriereweg und nicht zuletzt ihren Umgang mit Hürden und Herausforderungen. Neben den leitenden Managerinnen Michaela Doll-Lämmer (Hotel Logis Europa-Park), Clarissa Käfer (Käfer Gastronomie) und Silja Schrank-Steinberg (Hofbräukeller Gastronomie) werden auch Andrea Krajewski, Professorin für die Gestaltung interaktiver Mediensysteme und Leiterin des Studiengangs Interactive Media Design in Darmstadt, Shani Ahiel, Gründerin und Geschäftsführerin des Berliner Restaurants „YAFO“ und Katharina Wechsler, selbständige Winzerin aus Westhofen, beim Forum anwesend sein. Insgesamt werden 200 Frauen bei dem Symposium zu Gast sein und über aktuelle Themen und Trends der Ernährungsbranche, aber auch bemerkenswerte Karrierewege und -strategien informieren und diskutieren.

„Eine attraktive Branche braucht mehr Frauen in der Führung, mehr weibliche Energie“, sagt Annette Mützel, Vorstandsvorsitzende des Netzwerks. Die Lebensmittel-Branche biete interessante und herausfordernde Aufgaben.

