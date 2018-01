05.01.2018 Top hotel

23 Beschäftigte wissen nicht, wer diesen Monat ihr Gehalt bezahlt. Seit dem Jahreswechsel wird das Hotel Forsthaus Fürth nicht mehr von der NH-Gruppe betrieben, sondern vom Eigentümer, der Düsseldorfer Clees Unternehmensgruppe. Beide beschuldigen sich jetzt Medienberichten zufolge gegenseitig für den problematischen Übergang.

Im vergangenen Oktober wurde bekannt, dass NH und die Clees-Gruppe nach einer 15-jährigen Partnerschaft den Pachtvertrag nicht verlängern würden, das berichtet das Portal „nordbayern“. Der Immobilienentwickler und Eigentümer des Forsthaus wolle das Haus selber betreiben. Die Düsseldorfer Firma habe einen „übergangslosen Neubetrieb“ versprochen, die Aufstellung eines Sozialplans seitens NH für die Mitarbeiter sei daraufhin wieder verworfen worden.

Zum 1. Januar wurde die Düsseldorfer Firma zwar verantwortlich – 23 Mitarbeiter, darunter vier Auszubildende, wissen allerdings nicht, wie es für sie beruflich weiter geht. Sie seien nach dem Bericht von „norbayern“ am 2. Januar wieder weggeschickt worden, als sie die Arbeit im Hotel aufnehmen wollten. Nun haben sie gemeinsam einen Anwalt beauftragt, denn weder der ehemalige noch der neue Betreiber will schuld sein: Die NH-Gruppe teilte mit, dass die Arbeitsverhältnisse zum Jahreswechsel auf Clees übergegangen seien. Die Unternehmensgruppe jedoch hält dagegen: Es sei nicht gelungen eine ordentliche Übergabe des Hotels vorzubereiten, eine Schlüsselübergabe habe erst in der Silvesternacht stattgefunden.

Wann das Hotel wieder öffnen soll, ist bislang nicht bekannt. Der Anwalt der 23 Betroffenen wolle nun „arbeitsgerichtliche Maßnahmen“ einleiten, sollte sich die Situation nicht bald klären.

