Hotelmarkt Schleswig-Holstein: Weiterer Newcomer für Büsum

05.01.2018 Top hotel

2017 eröffnete die Küstenperle, für 2019 ist das Lighthouse von Jens Sroka angekündigt und nun hat auch HELMA Ferienimmobilien angekündigt, auf 47.000 Quadratmetern das NordseeResort Büsum entwickeln zu wollen.

Das neue Resort liegt an der Dithmarscher Straße im Norden von Büsum und wird rund 110 Ferienwohneinheiten in ca. 70 freistehenden Einzel- und Doppelhäusern umfassen. Per Barlag Arnholm, geschäftsführender Gesellschafter der HELMA Ferienimmobilien GmbH: „Wir werden mit dem ´NordseeResort Büsum´ in den nächsten Jahren einen attraktiven Ferienpark in einmaliger Lage in Schleswig-Holstein realisieren können.“

Alle Gebäude werden in Holzbauweise, inspiriert durch Gestaltungsmerkmale der skandinavischen Ferienhausarchitektur, errichtet. Die Häuser erhalten horizontal strukturierte Holzfassaden in heller und freundlicher Farbgestaltung. Die Ferienhäuser und -wohnungen werden von HELMA Ferienimmobilien in eigener Regie entwickelt und realisiert. Für die Vermietung der Ferienimmobilien werden mehrere professionelle Partner eingebunden.