04.01.2018 Top hotel

Bekommt ein deutscher Student heuer den begehrten Hyatt Student Prize? Landolf Ahnfeld hat es als einziger deutscher Bewerber ins Finale des Wettbewerbs geschafft. Der 23-Jährige studiert im siebten Semester Internationales Hotelmanagement an der SRH Hochschulcampus Dresden.

Auf der Suche nach den Führungspersönlichkeiten von morgen werden jährlich 25 auf Hotelmanagement spezialisierte Hochschulen ausgewählt und aufgefordert, ihren besten Studierenden für den Hyatt Student Prize zu nominieren. Neben der Dresdner Hochschule stellen heuer die EHL Lausanne (Schweiz), die Cornell School of Hotel Administration (USA), die Hotelschool The Hague (Niederlande), die La Rochelle Business School (Frankreich) und die Hong Kong Polytechnic University (China) je einen Bewerber.

Ahnfeld ist ehemaliger Leistungssportler; er hat sich während des Studiums bereits in fünf Praktika in verschiedenen Hotels und Ländern bewiesen. Mit dem Hyatt Student Prize stellt er sich einer neuen internationalen Herausforderung. „Wir sind sehr stolz, bereits bei der erstmaligen Nominierung unserer Hochschule gleich auch zu den Finalisten des Hyatt Student Prize zu gehören und damit zu den weltweit elf besten Hochschulen mit Studienangeboten im Bereich Hotelmanagement. Für unseren SRH Hochschulcampus Dresden ist dies eine großartige Gelegenheit unsere Bildungsqualität auf internationalem Terrain zu präsentieren. Mit unserem Studierenden Landolf Ahnfeld entsenden wir einen vielversprechenden Kandidaten nach Paris“, kommentiert Karin Zimmermann, Leiterin des Campus Dresden.

Der 23-jährige Ahnfeld wird sich am 14. und 15. Januar 2018 in Paris einer hochkarätigen Jury um Laurent Cintrat, Vice President Customers Corporate Danone, stellen. In verschiedenen Tests werden Führungsqualitäten, Erfahrung und Persönlichkeit der Teilnehmer bewertet. Den Gewinner erwartet neben einer einwöchigen Reise zur Hyatt Zentrale nach Chicago und einem Scheck über 1.000 Euro eine Baccarat Kristall-Trophäe.