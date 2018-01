Hotelmarkt Wolfsburg: Courtyard by Marriott am Allersee eröffnet

Bildquelle: Das Courtyard by Marriott Wolfsburg

04.01.2018 Top hotel

Zum Jahresbeginn hat im Wolfsburger Allerpark ein neues Courtyard by Marriott eröffnet. Das Vier-Sterne-Haus liegt direkt am Ufer des Allersees.

Punkten soll das Haus mit einer hellen, freundlichen Lobby sowie Aufenthaltsbereichen, mit der zentral angeordneten Bar, dem Restaurant „Allerlei“ (regionale Küche), und vor allem mit dem Blick auf den See und in die Natur. Insgesamt verfügt das Courtyard by Marriott Wolfsburg über 130 klimatisierte Doppelzimmer, fünf 70 Quadratmeter große Suiten sowie 17 Longstay-Zimmer mit eigener Küchenzeile für längere Aufenthalte.

Die Verantwortlichen sehen das Haus als Business- und Familien-Hotel. Es beherbergt fünf Konferenzräume; der größte bietet Platz für mehr als 100 Teilnehmer. Ergänzt wird das Angebot durch einen weiteren Tagungsraum mit Dachterrasse in der obersten Etage des Hotels. Zudem steht den Gästen ein Fitnessbereich zur Verfügung.