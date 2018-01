Markenlaunch: Fleming’s Express-Debüt in Frankfurt

Bildquelle: © Fleming's Hotels GmbH & Co. KG

03.01.2018 Top hotel

Die Fleming‘s Hotel Management und Servicegesellschaft hat jüngst eine neue Marke ins Leben gerufen: Fleming´s Express. Das erste Haus der Budgetmarke befindet sich in Frankfurt und soll für ein unkompliziertes Gästeerlebnis der nächsten Generation stehen. Die 384 Zimmer sind nach einem flexiblen, multifunktionalen Designkonzept mit hochwertiger Ausstattung eingerichtet.

Zuvor hat Fleming´s das Haus als IntercityHotel in einer Franchisepartnerschaft mit der Deutsche Hospitality betrieben – die Fleming´s-Gesellschaft entschied sich dann aber, das Hotel nach der Renovierung und Neugestaltung unter einem eigenen Brand zu vermarkten. Hartmut Schröder, Geschäftsführer der Fleming‘s Hotel Management und Servicegesellschaft mbH & Co. KG: „Mit der Einführung von Fleming’s Express gehen wir einen großen Schritt, um als Marke den steigenden und sich verändernden Bedürfnissen unserer Gäste und Reisender im Allgemeinen gerecht zu werden. Durch die Toplage am Frankfurter Hauptbahnhof, lädt das Haus mit seinem metropolitischen Flair sowie innovativer Technik und besonderen Serviceideen den Geschäfts- und Freizeitreisenden ein.“

Die neugestalteten Zimmer sind nach einem flexiblen Design eingerichtet und bieten neben hochwertiger Ausstattung wie Flatscreen-TV mit Radio, Arbeitsecke und Safe auch kostenfreies High-Speed-WLAN, Tee- und Wasserkocher sowie eine Minibar mit kostenfreiem Mineralwasser.

Über einen e-Concierge erhalten Gäste alle relevanten Informationen rund um das Hotel sowie deren Serviceleistungen und der Stadt die Umgebung direkt auf ihr Smartphone. Um als Stadthotel zukünftig rund um die Uhr gezielt auf die Bedürfnisse seiner Zielgruppe eingehen zu können, ist ein 24-Stunden-Self-Check-in Counter neben der klassischen Rezeption geplant.

Im frischen Look erstrahlen außerdem das Restaurant und die Bar. Das kulinarische Angebot reicht von vielseitigen Snacks mit levantinischen Einflüssen, die rund um die Uhr angeboten werden, über Menüs für den schnellen Business-Lunch bis hin zu Buffet-Kreationen für kleine und große Veranstaltungen. Für geschäftliche Meetings und Besprechungen stehen 13 ideal ausgestattete und teilweise kombinierbare Veranstaltungsräume mit Platz für bis zu 120 Personen zur Verfügung. Sie sind mit innovativer Tagungstechnik mit Klimaanlage ausgestattet. Für geschäftliche Termine steht außerdem die Business Corner im Hotel zur Verfügung.

Geleitet wird das Haus seit 1. August 2017 von Peter Berhörster. Der international erfahrene Hoteldirektor kennt den Frankfurter Hotelmarkt und seine Besonderheiten schon seit vielen Jahren.