Hotelmarkt Chemnitz: Dorint folgt auf Mercure

Pünktlich zum Jahresbeginn konnte Dorint eine Hotelübernahme in Sachsen vermelden: In Chemnitz gehört der fast 100 Meter hohe Hotelturm fortan zum Portfolio und wird als Dorint Kongresshotel Chemnitz firmieren. Die Gerüchte über den Abriss der Immobilie sind damit vom Tisch.

Herzstück des charakteristischen Wolkenkratzers ist das Panoramarestaurant, von dem aus bis zu 200 Gäste bei gutem Wetter bis ins Erzgebirge blicken können. Über eine einmalige Aussicht verfügt auch ein Großteil der 101 komfortabel ausgestatteten Zimmer und Suiten, die nun in den nächsten sechs Monaten komplett renoviert werden. CEO Karl-Heinz Pawlizki: „Die Übernahme des ehemaligen Mercure Hotel Chemnitz ist im Rahmen unserer Wachstumsstrategie ein weiterer wichtiger Schritt, um unsere Präsenz auch in den östlichen Bundesländern weiter zu verstärken.“

Zukunftsinvestitionen statt Abriss

„Wir freuen uns sehr, das Gebäude mit seiner typischen Architektur der späten 1960er Jahre als Landmark der Stadt aus dieser Zeit zu erhalten und – statt eines Abrisses – in seine Modernisierung zu investieren“, erklärt Oliver Walzer, Cluster General Manager Sachsen Hotelite und zugleich Direktor im Dorint Kongresshotel Chemnitz. „Nach Monaten der Spekulationen und Gerüchten steht nun endgültig fest: Das Hotel als solches hat eine Zukunft!“ Walzer und die Betriebsgesellschaft Hotelite sind davon überzeugt, dass Chemnitz als drittgrößte Stadt in Sachsen ein zeitgemäßes Kongresshotel braucht und entsprechender Bedarf besteht. „Wenn das Haus erst einmal als ‚state of the art’ bezeichnet werden kann – auf der Agenda stehen nicht nur Investitionen in den Komfort, sondern auch in die Technik, die Ausstattung (beispielsweise kostenfreies W-LAN), den Service, die Optik sowie die Erarbeitung eines neuen Konzepts –, sollten die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Stabilität geschaffen sein.

Nicht zuletzt mit Blick auf die benachbarte Stadthalle, den eigenen rund 700 Quadratmeter großen Tagungsbereich, die zentrale Lage, die neue Marke Dorint und auch unser langjähriges Know-how in Sachen ‚professioneller Hotelbetrieb’ blicken wir sehr optimistisch in die Zukunft.“