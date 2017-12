Onlinebuchung: Travel Charme Hotels & Resorts mobilisiert die Direktbucher

18.12.2017 Top hotel

Nur von Vorteil – unter diesem Motto haben die Travel Charme Hotels & Resorts eine Direktbuchungs-Kampagne auf allen Kommunikationskanälen gestartet. Sonder-Newsletter, Mailings und diverse weitere Marketingaktionen unterstützen die Kampagne.

Eine neue Landingpage mit Erklär-Video zeigt auf einen Blick, wovon der Gast profitiert, wenn er direkt beim Hotel bucht. Neben Pluspunkten wie Reservierung ohne Kreditkarte, Buchung zusätzlicher Extras oder exklusiven Specials stellen die Travel Charme Hotels dabei erstmals auch den Bestpreis bei Direktbuchung in den Fokus. „Die neue Landingpage macht deutlich, wie vorteilhaft, aber auch wie komfortabel es ist, den Urlaub direkt bei uns zu buchen“, so Thomas Haas, Geschäftsführer der Travel Charme Betriebsgesellschaften. „Auf keiner externen Buchungsplattform kann der Gast aus dem gesamten Zimmer- und Suiten-Angebot wählen, Zusatzleistungen wie Wellness, Parkplatz oder Abendessen gleich mit buchen sowie sämtliche Aktionsangebote nutzen. Dazu kommen viele angenehme Service-Extras.“

Besonders attraktiv: Wer seinen Wunschurlaub entdeckt, aber noch nicht gleich buchen möchte, kann die Auswahl für später speichern oder sich das Angebot unverbindlich per E-Mail senden lassen. Für eine persönliche Beratung gibt es einen kostenlosen Rückruf-Service. Website und Buchungssoftware sind in puncto Nutzerfreundlichkeit und Funktionalität für alle Endgeräte optimiert. „Es geht uns darum, in jedem Abschnitt der Customer Journey mit unseren Gästen in Kontakt zu sein und zu bleiben, von Inspiration und Information über die Buchung bis hin zum Urlaubserlebnis selbst“, erklärt Thomas Haas. „Die Direktbucher-Kampagne kommuniziert dies ganz klar und offensiv.“