Marriott International: 40 neue Luxushotels kommen 2018 unter acht Marken

15.12.2017 Top hotel

Marriott International plant im kommenden Jahr beinahe 40 neue Luxushotels unter acht Marken zu eröffnen. Dazu gehören The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, EDITION und JW Marriott.

Eine globale Studie, die Marriott in Zusammenarbeit mit Skift durchgeführt hat, ergab, dass Luxusreisende ihre Top-Priorität auf neuartiges Reisen und authentische Erlebnisse legen, die sie verändern und neue Sichtweisen auf die Welt eröffnen. Marriott will demnach seine gehobenen Häuser stärken und kontextualisierten, nuancierten Markenerlebnisse schaffen.

Ritz-Carlton verfügt derzeit über 94 Häuser in 31 Ländern. Die Marke feierte kürzlich die Eröffnung des Ritz-Carlton Hotel de La Paix in Genf und wird 2018 an sechs weiteren Zielen eröffnen, darunter Chinas malerisches Jiuzhaigou Valley. Im Jahr 2018 werden Flaggschiff-Häuser wie das Ritz-Carlton, Berlin, und das Ritz-Carlton, Istanbul, renoviert. Die Eröffnung des Zadún, ein Ritz-Carlton-Reserve in Los Cabos, steht ebenso auf dem Plan.

St. Regis Hotels & Resorts, mit derzeit 42 Hotels in 21 Ländern, wird 2018 die Renovierung des St. Regis Rom feiern, sowie Eröffnungen in Destinationen wie Kairo und Amman. Diese folgen direkt auf die Eröffnungen des St. Regis Shanghai Jingan und des St. Regis Astana.

W Hotels plant 75 Hotels bis 2020 im Portfolio zu vereinen. 2017 erleuchtete der Brand mit der Eröffnung des W Shanghai-The Bund die Skyline der chinesischen Metropole und stellte mit dem W Bellevue die nächste Generation eines grenzüberschreitenden Designs in den USA vor. 2018 sollen acht neue Hotels eröffnen, darunter in Tel Aviv, Dubai, Brisbane und Panama City.

Mit sieben neuen Hotels auf drei Kontinenten und vielen weiteren in der Pipeline, wird 2018 ein entscheidendes Jahr für die EDITION Hotels werden. Die Marke EDITION entstand durch die aufsehenerregende Partnerschaft zwischen Boutique-Hotel-Erfinder und Visionär Ian Schrager und Marriott International. Sie soll bis Ende 2018 exponentiell von vier auf elf Hotels anwachsen. Die Präsenz soll in Asien um zwei weitere Häuser in Shanghai und Bangkok 2018 erweitert werden. Darüber hinaus wird in Bodrum das zweite in Europa eröffnen, gefolgt von Barcelona. Abu Dhabi wird für EDITION die erste Destination im Nahen Osten sein; und auch in den USA ist eine Expansion mit zwei Häusern am New Yorker Times Square und in West Hollywood weiter geplant.

The Luxury Collection verfügt bereits über 102 Häuser in mehr als 30 Ländern. Im kommenden Jahr wolle zehn Hotels an faszinierenden Orten rund um den Globus eröffnen, darunter Los Cabos, Savannah, Vail und Okinawa.

JW Marriott ist mit 79 Hotels und Resorts in fast 30 Ländern vertreten – darunter die kürzlich eröffneten JW Marriott Häuser in Vancouver, Jaipur und Phu Quoc, einer Insel vor der Küste Vietnams. 2018 sind weitere Meilensteine mit Eröffnungen in Nashville und auf den Malediven geplant.