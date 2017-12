Hotelmarkt Berlin: Bristol Berlin firmiert nicht mehr unter Kempinski

15.12.2017 Top hotel

Die Besitzer des Hauses haben entschieden, das Hotel individuell weiterzuführen. Es bleibt aber »Partnerhotel« der Luxushotelgruppe.

»Hintergrund für die Umbenennung ist, dass sich das Hotel auf dem dynamischen Berliner Hotelmarkt neu positionieren möchte«, so Kempinski-Sprecherin Sprecherin Eva-Maria Panzer auf Nachfrage. Das Haus bleibe aber in seiner aktuellen Form erhalten und es werde in den kommenden Jahren weiter konsequent modernisiert. »Die Entscheidung war ein gemeinsamer Prozess mit dem Eigentümer und Kempinski wird das Hotel Bristol Berlin weiterhin als Vertriebspartner unterstützen, zum Beispiel ist das Hotel auch in Zukunft als Partnerhotel über die Kempinski Webseite buchbar.«

Zudem bleibe das Hotel Bristol Berlin auch wie bisher Teil des GHA (Global Hotel Alliance) Kundenbindungprogramms. »Der Eigentümer hat in den vergangenen Monaten bereits eine Vielzahl von Investition getätigt. Seit kurzem kommen Gäste in den Genuss einer kürzlich erfolgten Renovierung der Lobby-Lounge sowie des Bristol-Cafés, die sich nun in einem neuen, frischen Look präsentieren.« Weitere Investitionen seien bereits in Planung. Denn das Haus solle sich mittelfristig unter Berlins Spitzenhotels in puncto Servicequalität und Produkterlebnis positionieren.

Das Hotelteam und auch die Führung des Hotels unter General Manager Birgitt Ullerich bleiben bestehen. »Zum jetztigen Zeitpunkt ist neben dem Hotel Adlon Kempinski Berlin kein weiteres Hotel in der Hauptstadt geplant – Kempinski hat gerade neue Luxushotels auf Kuba und in Riga eröffnet. Die nächsten neuen Hotels sind für den Oman, Myanmar, Bali und Dubai vorgesehen«, so die Sprecherin.