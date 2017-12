Hotelmarkt VAE: Größtes 25hours eröffnet in Dubai

15.12.2017 Top hotel

Die Marke 25hours und AccorHotels eröffnen das erste und zugleich größte 25hours Hotel außerhalb Europas in einen spektakulären Gebäude: Heimat wird das Dubai World Trade Centre (DWTC), das mit über 1,3 Millionen Quadratmetern das größte eigens errichtete Event-Zentrum überhaupt ist.

Das Dubai World Trade Centre und AccorHotels errichten ein 25hours Hotel in Dubai und damit das erste seiner Art im Mittleren Osten. Das neue Flaggschiff der Marke mit 434 Zimmern, welches das weltweit größte 25hours Hotel sein wird, soll 2020 eröffnen. 25hours Hotel Dubai wird sich im DWTC One Central-Entwicklungsprojekt befinden, einem Gebäudekomplex mit gemischter Nutzung.

25hours Dubai ist die erste größere Erweiterung des bestehenden Clusters mit 1210 Zimmern. Christoph Hoffmann, CEO von 25hours Hotels: „Das 25hours Hotel in Dubai ist eine Premiere in mehrfacher Hinsicht. Abgesehen davon, dass es sich dabei um unsere erste Destination außerhalb Europas handelt, bedeutet es auch das erste Projekt in Zusammenarbeit mit unserem Partner AccorHotels.“

Das Hotel der gehobenen Klasse wird über einen Mix moderner Zimmer und Suiten mit Design-Elementen verfügen, welche – ganz in 25hours-Manier – die regionale Kultur widerspiegeln. Ein weiterer Fokus soll auf dem besonderen Speisenkonzept liegen: Das Hotel wird über zwei Restaurants, einer Bar und ein Café in der Lobby sowie ein Dachterrassen-Restaurant verfügen.

Aktuell betreibt 25hours unter anderem Hotels in München, Berlin und Zürich. Es stehen Neueröffnungen in Köln, Düsseldorf und Paris an.