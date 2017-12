Integration: Jobbörse für Geflüchtete und Migranten geht in die dritte Runde

12.12.2017 Top hotel

Am 20. Februar 2018 findet im Estrel Berlin erneut die „Jobbörse für Geflüchtete und Migranten“ statt. Aktuell haben über 160 Firmen und Beratungsorganisationen ihre Teilnahme zugesagt. Damit sind 80 Prozent der Ausstellungsfläche bereits vergeben. Veranstaltet wird Messe wie in den Vorjahren vom Estrel Berlin in Kooperation mit der Agentur für Arbeit.

„Der Zuspruch von wiederkehrenden und einigen neuen Ausstellern ist hervorragend und motiviert uns die Jobbörse weiter auszubauen. Um noch mehr Angebote und Einstiegsmöglichkeiten für Geflüchtete und Migranten zu präsentieren, haben wir die Ausstellungsfläche vergrößert. Wir freuen uns daher, wenn sich noch viele weitere Unternehmen bei uns melden“, berichtet Projektleiter Manuel Wrobel. Neben zahlreichen Berliner Unternehmen bestätigten auch mehrere Global Player ihre Teilnahme.

Jobbörse für Geflüchtete und Migranten

Dienstag, 20. Februar 2018, von 10 bis 16 Uhr

Estrel Hotel Berlin, Sonnenallee 225, 12057 Berlin

Infos unter www.jobboerse-estrel.com