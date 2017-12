11.12.2017 Top hotel

Seit Jahresmitte können Gäste bei Marriott und Hilton ihren Aufenthalt nur kostenlos stornieren, wenn sie dies 48 Stunden – und nicht wie bisher 24 – vor Check-in tun. Max C. Luscher, Geschäftsführers von B&B Hotels, verteidigt dagegen flexible Stornofristen.

Entgegen der derzeitigen Entwicklung bei der Konkurrenz, werden die B&B Hotelsauch zukünftig die Stornofristen nicht verschärfen. Bei Buchung direkt beim Hotel bleibt eine kostenfreie Stornierung bis 19 Uhr am Anreisetag Standard.

Max C. Luscher, Geschäftsführer der B&B Hotels GmbH, erklärt: „Wir haben in Vergangenheit immer nur positive Erfahrungen mit unseren flexiblen Stornofristen gemacht. Mit unserem bundesweiten Hotelnetzwerk haben wir häufig von Individualpersonen mehrere Buchungen in unterschiedlichen Hotels. Das sind zum Beispiel Geschäftsreisende, die je nach Termin noch nicht genau sagen können, ob Sie in Düsseldorf oder Köln um 18 Uhr sein können. Sie profitieren maßgeblich von der kostenfreien Stornierungsmöglichkeit vor 19 Uhr." Das positive Gästefeedback zeige, dass B&B Hotels damit die richtige Strategie verfolge.

Save the Date

Eine Diskussion unter dem Titel "Storno im Hotel bis zur letzten Minute? Nein danke! Zeit, dass sich was dreht" organisieren die GreenLine Hotels und die SRH Hotelfachschule Berlin Campus Dresden am Mittwoch, 7. März, 11 bis 12 Uhr, auf der ITB 2018 in Berlin. Interessierte treffen sich in Halle 7.3, Raum Berlin 2.