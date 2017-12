Romantik Hotels & Restaurants: André Witschi jetzt im Aufsichtsrat

11.12.2017 Top hotel

Die Romantik Hotels & Restaurants AG bekommt zwei neue Aufsichtsräte: Neben der Gastgeberin Martina Haver-Franke, vom Romantik Hotel Reichshof in Norden, zieht auch André Witschi, Präsident des Stiftungsrates der Ecole Hôtelière in Lausanne, in das Kontrollgremium ein. Für das neue Jahr plant die Hotelkooperation außerdem die Ausweitung ihrer europaweiten Markenkampagne.

Die Romantik-Aktionäre wählten André Witschi, ehemaliger Chef von Accor in Deutschland, der Steigenberger-Gruppe und der Thomas Cook-Hotels, ebenfalls einstimmig in das Gremium. Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender von Romantik, und Aufsichtsratschef Dr. Florian Kreibich sind stolz auf den gelungenen Coup: „Erstmals haben die Romantik-Hoteliers ein Aufsichtsratsmandat extern vergeben, und wir freuen uns, gemeinsam mit André Witschi, das Zukunftsmodell für innovative Hotels in Europa weiter gestalten zu können“.

Auch Witschi zeigt sich überzeugt: „Romantik ist eine super starke Marke mit unglaublich guten Hotels und professionellen Gastgebern. Mit der neuen Positionierung werden wir den Spitzenplatz von Romantik in der Hotellerie in Europa sichern und ausbauen“, sagt der 66-jährige Schweizer, der in Verwaltungs- und Aufsichtsräten international aktiv ist.

Martina Haver-Franke zieht ebenso in den Aufsichtsrat ein. „Die aktuelle Neuausrichtung von Romantik, begleitet durch eine massive, europaweite Werbekampagne, macht die Marke auch für uns junge Hoteliers attraktiv“, findet die Gastgeberin vom Romantik Hotel Reichshof in Norden, das sie gemeinsam mit ihrem Mann führt.

Zum Aufsichtsrat der Romantik Hotels- und Restaurants AG gehören ebenfalls Dr. Florian Kreibich, Vorsitzender, (Österreich), Romantik Hotel Die Gersberg Alm, Angelika Stafler (Italien), Romantik Hotel Stafler, Michael Berndl (Österreich), Romantik Hotel Seefischer am See, Marcel Vlek (Niederlande), Romantik Hotel Landgoed de Holtweijde, Yannick Juillerat (Schweiz), Romantik Hotel Mont Blanc au Lac, Werner Herrmann (Deutschland), Herrmann’s Romantik Posthotel und Alessandro Dal Corso (Italien), Romantik Hotel Villa Margherita.

Die Hotelkooperation macht derzeit mit einer europaweiten Markenkampagne im Fernsehen, im Internet und auf Social-Media-Plattformen von sich reden. Jedes einzelne Hotel wird zukünftig mit seiner Kommunikation in die Kampagne eingebunden. Die Internetseite der Hotelmarke (www.romantikhotels.com) wurde komplett überarbeitet und um zahlreiche Funktionen ergänzt. Jeder Hotelier erhält unter dem „explore ROMANTIK-Dach“ die Chance, Teil der Kampagne zu werden und seine Angebote darzustellen.

Zusätzlich bietet Romantik ab sofort auch Gastronomen die Vermarktung über die erste europaweite Restaurantkooperation an. „Romantik Restaurants“ ist in der letzten Woche mit 200, meist familiengeführten, Betrieben in neun Ländern gestartet, die sich erfolgreich und unabhängig positionieren wollen. Als erste grenzüberschreitende reine Gastronomiekooperation garantiert der Zusammenschluss Unternehmern ein komplettes Vermarktungspaket: Neben der Markenwebseite (www.romantikrestaurants.com) sowie einem gedruckten Restaurantführer, stehen ein Homepage-Service und ein Tischreservierungssystem zur Verfügung.