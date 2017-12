08.12.2017 Top hotel

Die Pleite von Air Berlin wirkt sich auch auf die Hotelbranche aus. In Berlin sind die Umsätze im November im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Vor allem eine Hotelkategorie ist betroffen.

Die Belegung der Berliner Hotels ging insgesamt im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,2 Prozent zurück. Am stärksten betroffen waren die Fünf-Sterne-Deluxehotels der Hauptstadt mit einem Minus von 6,9 Prozent. Parallel dazu zeigt der vorläufige Bericht der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) vom 5. Dezember einen dramatischen Rückgang bei der Zahl der Fluggäste im November. Alleine in Tegel sind im Vergleich zum Vorjahr im November 156.287 weniger Passagiere abgefertigt worden, das entspricht einen Rückgang von 21,1 Prozent.

„Mit solchen Einschnitten hat in der Hotelbranche niemand gerechnet“, kommentiert Niels Schröder, Geschäftsführer der Fairmas GmbH, die Zahlen. „Die Vorbuchungsstände für den November wurden in Berlin vorab als durchweg gut eingestuft .“ Als ein entscheidender Grund für das negative Abschneiden der Berliner Hotellerie im November 2017 werden die vielen Touristen genannt, die wegen der reduzierten Fluganbindung von Reisen in die Hauptstadt Abstand genommen haben.